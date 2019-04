Mihkel Mutt FOTO: Liis Treimann

Kas häbi dopingu, rahapesu jmt pärast on ikka nii suur, kui räägitakse? Jääb mulje, et mure on sellepärast, mis teised arvavad, mitte see, mis me ise oleme, kirjutab Mihkel Mutt.

Ühest asjast on mul raske aru saada. Kuidas on ikkagi võimalik, et eestlaste mure pangapettuste ja dopingu pärast näib kõrguvat taevani, samas kui nende vaieldamatu rahvuskangelane ja rollimudel on rehepapp? Need mõlemad juhtumid on ju pesueht rehepaplus, mis tuli avalikuks. Jääb mulje, et mure on ikka sellepärast, mis teised arvavad, mitte see, mis me ise oleme.