Slovakkia presidendivalimised lennutasid riigi etteotsa esimest korda naise, aktivist Zuzana Čaputová, kel õnnestus valimiste teises voorus lüüa vastaskandidaati, Euroopa Komisjoni asepresidenti Maroš Šefčoviči. Viimane, olles küll vastu LGBT-inimeste õiguste suurendamisele ja väidetavale Euroopa Liidu föderaliseerumisele, ei ole samas euroskeptik, sest on kümme aastat töötanud Euroopa Komisjonis. Euroskeptik pole ka Čaputová, keda peetakse liberaalsete väärtuste kandjaks.

Slovakkiaga seoses saab esitada mitu küsimust. Kuidas tekkis Slovakkias olukord, et presidendivalimiste lõppvooru pääsesid kandidaadid, kes on mõlemad Euroopa Liidu poolt (üks vähemal, teine rohkemal määral)? Ja miks võitis liberaalsete väärtuste eest seisev Čaputová – seda ajal, mil ülejäänud Viségradi riikides elavad liberaalsed väärtused üle raskeid aegu. Võetagu Poola, Ungari, aga ka Slovakkia kunagine «voodikaaslane» Tšehhi Vabariik, kelle president Miloš Zeman on olnud selgelt immigratsioonivastane ja sõbrustanud Moskvaga.