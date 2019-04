Millalgi 1990ndate teisel poolel, kui ka Eesti üldsusesse hakkasid aina leviva interneti kaudu suhteliselt otse tilkuma mujal maailmas ringlevad mõtted, puutusin kokku kahe laialt levinud arvamusega. Üks oli see, et maailma valitsevad suurfirmad, teine aga see, kuidas internetist saab piiramatu vabaduse allikas. Nii mõnigi kord rääkisid mõlemat ühed ja samad inimesed. Küll ei meenu sellest ajast neid, kes oleks uskunud, et ka internetti hakkavad valitsema suurfirmad. Ent küllap oli neidki.