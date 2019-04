Kujundil on jõud luua, ühendada ja selgitada, aga kujundil on ka võime lõhkuda, katkestada ja eraldada. Nende valimiste üks kõnekaim kujund on punane joon, mille kasutamine tõusis meedias kõrgustesse vahetult pärast valimisi ja mis on kiirelt omandanud rohkelt varjundeid, kirjutab Kantar Emori strateegiakonsultant Kristiina Kruuse.