Andreas Ventseli ettekande teemaks on «Vandenõuteooriad ja alternatiivne teadmine». Jutuks tuleb vandenõuteooriatest kodanikuajakirjanduse raamistikus, nende rollist peavoolumeedia õõnestajana ja vastu-avalikkuste moodustajana.

Mihhail Lotman aga räägib sedapuhku ühest väga kummalisest maailma (ja eriti Venemaa) valitsemise teooriast. Eestis seda ei tunta, aga Venemaal on see populaarne ennekõike vandenõuteoreetikute eliidi seas.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.