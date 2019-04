Selgus, et arvatav peigmees soovis jätkata suhet, kuid ei soovinud abielluda. Mul polnud elupinda, raha ega haridust. Mõnel minu tuttaval olid vallaslapsed. Olin näinud nende noorte emade kurbust ja pingeid kogu perekonnas. Olin näinud, kui halb on elada isa-ema katuse all priileivasööjana, ainsaks abiks lapsetoetus. Olin jälginud, kuidas mitu noort ema pidid katkestama ülikooliõpingud – ei jätkunud energiat ega raha, last polnud kuskile jätta, kohta, kus lapsega ülikoolilinnas elada, polnud samuti. Olin kindel, et nende naiste lastel ei ole hea olla.