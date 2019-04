Samoas on 20. märtsil (1. aprillil) Ingise-Amerika sõjawäe ja Mataafa meeste wahel äge wõitlus olnud.

Inglise ja Amerika poolt oli ühte Saksa asundusesse arwata 100 meest saadetud. Neile oli aga Mataafa, ilma et seda tähele oleks pandud, 800 mehega ümber asunud. Wihases wõitluses, mis siis tuli, kaotasiwad inglased ja ameeriklased kaks suurtükki, kolm ohwitseri (kaks ameeriklast ning ühe inglase) ja mitu lihtmeest, samoalased aga 40 meest surnult ja hulga haawatult, kes ühes wõetud ja ära wiidud. Inglased ja ameeriklased taganesiwad wiimaks. Kaasa enestega wõtsiwad nad ka ühe sakslase, nimega Weil, kes Mataafa mehed nende wastu mässama kihutanud. Selle wõitluse järele nüüd on ka rannakülade laskmine uuesti alanud, ja Saksa poolt teatatakse, et Mataafa ja Tanu mehed iga päew wõõra oma laastamas käia.