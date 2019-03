* Eesti teaduse edu taustal näivad Eesti teaduse juhtimise ja rahastamise institutsioonid üsna antiiksed välja. Kuulda on olnud, et otsuste tegemisel tuginetakse kümme aastat vanadel statistilistel materjalidel, mis kujutavad Eesti teadust ikka veel ELi kehvemate seas olevana. Baasfinantseerimise arvutamise valemis on tähtsal kohal publikatsioonide arv, mitte aga nende mõjukus maailma teaduses, kuigi mitte mingeid takistusi mõjukuse arvutamiseks ei ole.