Miks kirutakse liberalismi, mitte vabadust? Aga võõrsõna on kergemini haavatav. Selline areng on ummiktee kogu poliitilise maastiku jaoks, kirjutab Andres Herkel (Vabaerakond).

Meil on valida valguse ja varju vahel, läheme kas mööda heledat või tumedat teed. Teadagi, kuhu tuleb hoida, kui «valged alustavad ja võidavad». Vahepeal varjusurmas olnud jaotus, et osa erakondi on valged ja teised ei ole, on nende koalitsioonikõnelustega taas ellu ärganud. Ta ärkas arusaamisega, et karjuv kasimata kõnepruuk ja äärmuslikud seisukohad tuleb välistada. Aga ta ärkas ka väitega, et koalitsiooni kuulumine ei ole valgete erakondade privileeg, sest kõigi valijatega peab arvestama.