Theresa May FOTO: Reuters/ScanPix

Seisus, kus Brexitiga kaasneva suhtes on pilt ikka segane, paistab nüüd juba üsna ainuvõimalik hinnang Theresa May peaministrikarjäärile: see läheb ajalukku kui läbikukkumiste jada Ühendkuningriigile valusal ajastul. Põhiline, mida temalt praegu oodatakse, on tagasiastumine.

Samas näib, et May lahkumise kohal ripub sama sünge ennustus, nagu tihti on välja öeldud Vladimir Putinist rääkides: ta on halb, aga tema järel võib tulla veel halvem.