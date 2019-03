Vahetut puhtsüdamlikkust lihtsalt usaldatakse, ent hoopis teine lugu on see, et tänapäeval on niisugused inimesed avalikkuses palju haruldasemad kui ükssarvikud keskaegsetes bestiaariumides, kuhu püüti üles tähendada kõik jumala loodud elajad.

Mulle tundub aga, et vähemalt üks selline ükssarvik meil Eestis leidub. Olen endale arvamustoimetajana proovinud lahti seletada Postimehe 2019. aasta arvamusliidriks saanud kolumnisti ja raadiomehe Ivan Makarovi fenomeni. Nimelt, miks tuleb alati pärast tema artiklit niivõrd palju kõnesid ja kirju, milles inimesed soovivad Makarovit tänada. Arvan, et asi on tema siiruses. See meeldib inimestele. Eriti praegusel ajal, kui siirus on defitsiit.