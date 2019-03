Teetass. Pilt on illustratiivne. FOTO: Avto.goodfon.ru

Kas võõras on vahel parem kui oma küsib Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik.

Naistepäeva paiku said Helsingis kokku väliseesti emakeeleõpetajad, muu hulgas räägiti keele muutumisest ja ühe näitena tuli jutuks uus eesti väljend pole minu tass(ike) teed. Oleme selle tõenäoliselt üle võtnud inglise keelest, kus on ütlemine not my cup of tea. Teel on brittide kultuuris tähtis roll ning teega seotud väljendeid on neil muidki, nagu not for all the tea in China ’mitte mingi hinna eest’ või storm in a teacup ’torm veeklaasis’.

Väljendil one’s cup of tea võib inglise allikate väitel vanust olla vähemasti sajandi jagu. Algsest my cup of tea on nüüdseks saanud pigem not my cup of tea. Ehk teisisõnu: selle asemel, et öelda, mis meeldib, öeldakse nüüd populaarse joogi kujundi kaudu pigem seda, mis ei meeldi, mis pole mokkamööda, mis pole minu jaoks. Huvitav oli aga ühe Helsingi üritusel osalenu tähelepanek: väljend on eesti keeles kodustatud, öeldakse ka juba pole minu kohvitass.

Kohv on ilmselt midagi eestlastele omasemat. Asta ja Katre Õimu koostatud eesti fraseologismide elektronsõnastikust ei leia kuigi palju teejoomise kohta, kuid seal on kümmekond väljendit kohvi kohta. Tuntuimad vahest salmike «Ära tee!» – «Härra Tee ja proua Kohvi» oma mitme variandiga ning väljendid kohvile kutsuma ja nii et kohvivesi perses keeb.

Kohvile kutsumine on piltlik väljend, millega tähistame noomimist, peapesu tegemist, päheandmist, arupärimist. Kohvile kutsuja on harilikult kutsutava ülemus ja vahel küsitakse pilkamisi, kas kohvi juurde konjakit kah anti. Aga mõnikord kutsutakse ka vaibale. Selle ühendi tagant paistab vene keele oskajaile kätte вызывать ~ вызвать на ковёр – seal, kus eestlane kutsub kohvile, kutsub venelane vaibale.

Uno Liivaku on oletanud, et ütluse taga on omaaegsed ülemuste kabinetid, kus maas olid punased vaibad, millele alluvaid aru andma kutsuti. Kuid vaiba väljendit peaks tundma ka inglise keel: tegusõna carpet üks tähendusi Briti inglise kõnekeeles on noomimine ning väljend on the carpet märgib noomida saamist. Vene sõnastikudki vihjavad, et vaibale kutsumine võib olla pärit inglise keelest ja jõudnud vene keelde 1970. aastate paiku. Carpet ei pruugi neis väljendeis ka olla tingimata põranda-, vaid hoopis lauakate.