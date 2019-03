Ahto Lobjakas kassiga. FOTO: Liis Treimann / Postimees

See, et miski «ei ole 21. sajandile sobiv», on «tagasikiskuv», «kuulub keskaega» pole põhjendatud argument vaid tühi pateetika, kirjutab ajaloolane Jaak Valge (EKRE).

Ahto Lobjakas on meediale tänuväärne autor. Uudsed kujundid, ootamatud kategoorilised väited ootamatute, kuigi enamasti väga segaste põhjendustega. Kosmopoliitne Brüsseli-meelsus, rõhutatud rahvuslusevastasus, kõrk maailmanägemine, kriitiline, ent ülimalt enesekindel ja endast lähtuv tekst. Lobjaka essee «Konservatismi viletsus» (vt AK 9.3) on just selline materjal.