Võime ju loota, et inimesed hakkavad imekombel säästma ning ise endale pensioni koguma. Samas näitavad kõik sarnasel teemal tehtud teaduslikud uuringud, et nad pole seda hoolimata hoogsast teavitustööst teinud varem mitte üheski riigis, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, Ettevõtluskõrgkool Mainor teadusjuht Tõnn Talpsepp.

Kõige tugevam pooltargument, mida teise samba vabatahtlikuks muutmise või kaotamise kohta kuulnud olen, on see, et millalgi järgneva 40 aasta jooksul tuleb kindlasti veel mõni sügav majanduskriis ning selle käigus võivad poliitikud juba kogutud raha nagunii riigistada, päästmaks meid raskest majandusolukorrast. Samuti pole pensioni teine sammas reaalselt kaitstud sõdade või muude katastroofide vastu.

