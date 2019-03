Kas selleks, et tõde välja öelda peab arvamusliider olema mõne vähemuse esindaja ja perekonnanimeks soovitatavalt Lotman või Makarov, uuris Taavi Minnik 2019. aasta arvamusliidriks valitud raadiomehelt ja kolumnistilt Ivan Makarovilt.

-Me oleme varem aasta arvamusliidrile kergelt mõista andnud, et nad auhinna saavad. Sinu puhul otsustasime seda mitte teha ja vaadata mis nägu teed. Kuidas tunne on?