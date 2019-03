Küla, linna, riigi või rahva mõtteruum kujutab endast kõigi seal elavate või elanud inimeste mõtete kombinatsiooni. Väljast tulija tajub seda kohe. Seda kutsutakse atmosfääriks. Milline on praegu Eesti mõtteline atmosfäär? Mis meid seob?

Ma väidan, et selleks on kannatus. Me kõik kannatame. Aga mitte ajaloo ülekohtu, vaid ühe väga olulise mõõtme kadumise käes, mida kutsutakse vertikaalseks teljeks.