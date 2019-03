Tallinnas, 01.06.1996 Taani printsess ja prints Vanalinna päevadel. Lennart Meri ja Taani printsess Tallinna Vanalinna päevi avamas. FOTO: Peeter Langovits

Merit juba aastakümneid tundnud ja temaga kolme aasta jooksul üht tööruumi jaganud kirjanik Teet Kallase sõnul iseloomustab tänast sünnipäevalast kõige paremini see, et ta on alati valmis pulli tegema.

«Olen ise näinud teda Kadriorus itsitades end turvameeste eest ära peitmas,» meenutas Kallas.

Tõsisemal toonil jätkates lausus Kallas, et kõige paremini iseloomustab praegust presidenti sõnapaar «rahvusvaheline mees». «Meri on suurejooneline eurooplane ilma seda rõhutamata, ta lihtsalt on selleks sündinud,» rääkis Kallas. «Tema kui rahvusvahelise mehe suurust näitab seegi, et eas, kus paljud inimesed on õppimisest loobunud, suutis ta endale inglise keele suurepäraselt selgeks teha.»

«Rahva suhtumist presidenti näitab kõige paremini see, kuidas teda rahva seas kutsutakse – Lennart. See on nii lugupidamise kui ka muu suhte märk. Ta on samaaegselt ligidal ja kaugel,» sedastas Teet Kallas.