Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov tuletas tänasel üksinduse teemalisel Postimehe arvamusliidrite lõunal meile kõigile meelde, et väikese riigina ähvardab Eestit üksi jäämine alati. Eriti praegu, kui Euroopas käärib.

«Meid ähvardab väikse riigina üksindus igal ajal, kuna meie iseseisvus ei ole meile igaveseks antud. Peame selle eest võitlema, selle eest seisma iga päev,» ütles ta.

Võrreldes aastatega 1991-1992 on Sakkovi hinnangul Eesti iseseisvus praegu loomulikult oluliselt vähem ohus. «Seda seetõttu, et oleme ennast rääkinud, ja tegudega tõestanud, kõigi laudade taha, kuhu on olnud mõistlik ja mõttekas kuuluda. Eesti on lähtunud seisukohast, et pead olema laua ääres, muidu võid olla menüüs,» selgitas ta.

Ta lisas, et oleme väga suured eesmärgid saavutanud. «Nüüd peaks olema eesmärgiks seda hoida, sest ei ole iseenesest mõistetav, et Eesti on olemas,» ütles ta.

Ka Euroopa ühtne tulevik ei ole Sakkovi hinnangul iseenesest mõistetav, kuna ajaloost on teada, et Euroopale on omaseks pigem sõjad ja autokraatlikud riigid. «Kui Euroopa laguneb ja kui kaob NATO, võib ennustada, et Euroopat võib tabada uus sõdade periood,» sõnas ta. Sakkov selgitas, et 70 rahuaastat on ajaloo erand ning ka valdavalt demokraatlikud riigid Euroopas on erand.

Kui Eesti täna Euroopa Liidu ja NATO liige ei oleks, siis praegu ei oleks meil tema hinnangul võimalik ka enam liituda.

«Teisiti on see, et Venemaa agressiivne välispoliitika, mis ka tollal oli olemuslikult selline, on kindad käest võtnud,» ütles ta. Sakkov lisas, et Venemaa ründas 2008. aastal Gruusiat ja 2014. aastal Ukrainat just seetõttu, et nad Gruusia soovis NATO ja Ukraina Euroopa Liiduga ühineda.