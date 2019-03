Ivan Makarov on Postimehe kolumnist ja palju enamat. Ta on raadiomees, kes tegi 20 aastat tunnist Balti infosaadet «Raadius», üllitas kolm üleliidulise tiraažiga LPd ja kirjutas tekste Eesti esitajatele. Ta on Avatud Eesti Fondi, ajakirja Nädal ja Valdo Pandi aastapreemiate laureaat. Praegu töötab Ivan Makarov Raadio 4 vastutava toimetajana.