Üheks lahenduseks peetakse biokütuste laiemat kasutuselevõttu. Nagu paljudes muudes keskkonnaküsimustes, on ka siin Euroopa Liit suunanäitaja. Viimase kümnendi jooksul on järjest suurendatud biokütuste tarbimist. Eesti on seni olnud sabassörkija ja rakendanud biokütuste kasutuselevõtu nõudeid pikaldaselt. Kuid tänavu aprillist – seega järgmisest nädalast – rakendub viimaks meilgi kohustus segada bensiini ja diislisse vähemalt 6,4 protsenti biokütust.

Sellel on mitu tagajärge. Esiteks mõjutab see kütuse hinda – biokütuse kütteväärtus on väiksem, mistap kulu on suurem. Teiseks on selline kütus hulgale vanematele sõidukitele lihtsalt sobimatu. Mis tähendab jällegi lööki autoomaniku rahakoti pihta: vanema mootoriga sõidukiomanik peab bensiin 95 ehk uue nimetusega bensiin E10 tankimisest edaspidi hoiduma ning pruukima bensiin 98-t. See on mõistagi kallim ning pole kuuldavasti isegi mitte pikaajaline lahendus, vanem automootor soovitatakse sootuks ümber ehitada. Või – kelle rahakott lubab – vahetada auto värskema mudeli vastu.