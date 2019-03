Ei saa täielikult välistada, et e-resident mõne kuriteo sooritab, kuid avaldust täites annavad inimesed vabatahtlikult Eesti riigile oma sõrmejäljed, teades, et nende tausta kontrollib mitmel moel politsei- ja piirivalveamet, kirjutab e-residentsuse tegevjuht Ott Vatter.

Kui Postimees palus mul e-residentsuse programmi uue juhina kirjutada oma esimene arvamuslugu just rahapesust, olin pakkumise üle üllatunud. E-residentsuse programmil pole tõesti pistmist nende rahapesujuhtumitega, mille meediakajastused on viimasel ajal Eestis inimesi öösiti üleval hoidnud. Vastupidi – usun, et saabub aeg, mil e-residentsusega sarnased lahendused aitavad vähendada rahapesu võimalusi nii Eestis kui kogu maailmas.