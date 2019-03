EKRE tõrvikurongkäik FOTO: Eero Vabamägi

Erakondade toetuse hetkeseisu puhul tuleb päärata tähelepanu sellele, et koalitsioonikõneluste aegne poliitiline õhkkond on olnud väga emotsionaalne ning see kajastub ka reitingutes, kirjutab võrdleva poliitika magister ja Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös on alanud inimeste erakondliku eelistuse iganädalane küsitlemine. Sealjuures arvutame erakondade reitingu viimasel neljal nädalal toimunud küsitluste keskmise põhjal. Seeläbi suureneb valim tavapäraselt 1000 vastajalt 4000 vastajani ning paraneb reitingute täpsus. Valimispäevale eelnenud nelja nädala koondtulemused erinesid tegelikest valimistulemustest maksimaalselt 0,9 protsendi võrra. Ka Euroopa kõikide riikide võrdluses ülitäpne tulemus annab aluse eeldada, et just sellise metoodika alusel suudame hinnata kodanikkonna eelistusi kõige objektiivsemalt.