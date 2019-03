Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks nii eutanaasia kui abordi küsimused. Tegemist on väga tundlike teemadega, mille käsitlemisel peaks olema võimalikult täpne ja empaatiline. Kahjuks ei järginud Postimehe 24. märtsi juhtkiri «Aitab pseudoteemadest!» neid põhimõtteid, kirjutab Eesti Kirikute Nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Juhtkiri lähtus väitest, et «abordiküsimusele lähenemiseks on kolm vaatenurka: religioosne, teaduslik ja eetiline», mida võiks justkui üksteisele vastandada. Tegelikkuses pole see võimalik. Iga vähegi adekvaatne seisukohavõtt eeldab kõikide nende aspektide arvesse võtmist.