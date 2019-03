Mobiilse side ärivaldkonna vundament on raadiosagedused. Kuigi silmale nähtamatu ja käega katsumatu, on raadiosagedusi tabav võrrelda maavaradega – piiratud ressurss, mille efektiivsel kasutamisel luuakse ühiskonnale tohutut väärtust ja millel põhinevad teised majandusharud. Sageduste kui piiratud ressursi kasutamise korraldamiseks on riikides üle maailma kasutusel süsteem, kus konkurentsi tagamiseks antakse sagedused ettevõtetele kasutamiseks avaliku oksjoni teel võimalikult efektiivsete plokkidena.