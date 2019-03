Selle juures ei wõtnud keegi walitutest ametit wastu. Waliti wiimaks R. Sulsenberg, kes kord ennegi seda ametit pidanud. Kahtlane on, kas temagi ameti wasta wõtab. Teda ise ei olnud sääl, sellepärast siis waliti, et wastuajamisega walimist nurja ei saa ajada, kuna ta kohtueesistniku ametist juba lahti wõttis. Sügisel walitud K. Tiiwel wõttis ennast lahti. Meie minewane wallawanem aga istub ikka weel Wiljandis kinni!

Neil päiwil käis rahwakoolide inspektor isand Radshenko siin koolisid katsumas. Rahulolemist tema poolt on wähe olnud. Mitmele wallale on ta ette pannud, walla koolisid ministeriumi koolideks muuta, mis aga suuremale hulgale Helme rahwale wäga wastumeelt on. Mitmed koolmeistrid mõtlewad ametit maha panna, sest et neil inspektori poolt rahulolemist ei ole.