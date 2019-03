Viimastel nädalatel tuleb mulle üha enam meelde kunagi külapoe taga kohalikult joodikult kuuldud nali, et kui saaks siili ja mao panna ühiseid järglasi tootma, oleks tulemuseks okastraat. Tegelikkuses pole see seni õnnestunud, aga katsetused jätkuvad – seda tõestavad praegu käimas olevad koalitsiooniläbirääkimised, kus üritatakse sünnitada koguni kolme füsioloogiliselt täiesti erineva looma ühist ja elujõulist järglast.

Jääb mulje, et lihtsam oleks ristata elevandi iseloomuga ninasarvikut salakavala pantri ja rahumeelse lambaga, kelle panter katsetuste käigus nagunii nahka pistab, et siis oma teravate küüntega teha ninasarviku elu põrguks. Aga olgu – elame, näeme! Peaasi, et tulemuseks ei oleks kolme peaga tuldpurskav lohe.

Ma pole kunagi olnud Keskerakonna eriline austaja, aga praegu on mul Jüri Ratasest lihtsalt kahju – võitlus võimule pääsemise eest oli liiga kaua kestnud, et seda võimu nüüd kergelt loovutada. Peaminister pole aga senini aru saanud, et ta on võimul püsimise nimel oma erakonna maine maha mänginud peaaegu samamoodi kui kurikuulus Avo Viiol Eesti riigi kultuuriraha. Tagajärge ei ole raske ära arvata – kui Keskerakond nüüd võimult libiseb, võib kindel olla, et uuesti tüüri juurde pääsemiseks kulub palju aastaid. Ja see teadmine sunnib tegema aina uusi järeleandmisi, sest milleks neid pulki hoida, kui trumm minema viiakse?