On vana tõde, et maailma muutmist tuleb alustada iseendast ja oma käitumise muutmisest. Sorteerime prügi, sõidame rohkem ühistranspordiga, käime valimas ja oleme ühiskondlikult aktiivsed. Oleks rumal üksnes viriseda ja eeldada, et kusagil on üks hea onu (valitsus, korteriühistu vms), kes kõik probleemid meie eest lahendab.