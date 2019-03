Tänapäeval peaks keldri vajadus hoidlana kriisiolukordades kasutamisel saama uue ärkamise. Kui inimesel on keldrisse hoidiseid, kartuleid ja juurvilju varutud, saab ta ka ootamatu kriisiolukorra puhul alati hakkama.

Pärast iseseisvuse taastamist ehitatakse paljusid elamuid ilma keldrita arvestusega, et nii olevat mugavam ja ehitus tuleb odavam.

Seetõttu jäävad paljud inimesed raskesse olukord, sest ei suhtunud meedias palju räägitud kriisiolukordades esinevatesse hädaohtudesse tõsiselt. Inimeste teadmiste kasvatamiseks teatas siseministeerium 21. märtsil, et tänasest on igale inimesele kättesaadav käsiraamat «Käitumisjuhised kriisiolukordadeks», kus on lihtsad juhised, kuidas end ette valmistada vähemalt ühe nädala kestvaks kriisiolukorraks.