Vaatamata viimastel päevadel levivatele hirmujuttudele pole paanikaks mingit põhjust – Eesti riigi rahandus on korras ja anname oma parima, et see nii jääks. Hinnang toetub nii statistilistele näitajatele kui ka sõltumatute vaatlejate hinnangutele, mis meie rahanduse head seisu kinnitavad, kirjutab rahandusminister Toomas Tõniste