Kui deklaratsioonides ettevõtjate huvide eest seisev Andrus Ansip hävitab digitaalse ühisturu ja ettevõtluse edendamise sildi all Euroopa idufirmade võimalusi maailmaturul, siis see on tiba hullem kui õlle hinna tõstmine või konservatiivide valed pimeduse varjus laevadega Eestisse toodavatest pagulaste hordidest, kirjutab Internet Society Estonia juhatuse liige Märt Põder autoriõiguse direktiivist.

Postimees väitis hiljuti äärmise enesekindlusega, et «ühtegi Eesti veebiplatvormi see direktiiv otseselt ei puuduta», sest filtreerimisnõuete rakendumiseks peab platvormil olema üheaegselt täidetud kolm nõuet: vanus üle kolme aasta, viis miljonit unikaalset kasutajat kuus ja aastakäive üle 10 miljoni euro.

Kuigi väide on vale, jõudis see ringlusse Eesti suurimas päevalehes, see on eri kujul esinenud ka teistes väljaannetes ning andnud alust sõnavõttudeks[1], kuidas direktiivi vastased on ajupestud ullikesed ega saa aru, millest nad räägivad. Kogu arutelu tonaalsus on väga sarnane sellega, mis oli seitse aastat tagasi ACTA protestide ajal, kui Ansip süüdistas kriitikuid seemnete söömises.