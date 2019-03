Embrüo. Pilt on illustratiivne. FOTO: Pinterest.ru

Paari-kolmekümne aasta eest näis kõik, mis tuli läänest, meile kui värske tuuleiil. Värske tuul ei lennanud toona ilma asjata siia, see aitas vanast tolmust lahti saada.

Praegu on läänemaailm kriisis ning kõike, mida selle südames tehakse, ei ole tarvis jäljendada. Näiteks, kes oleks arvanud, et aastal 2019 juhivad läänemaailmas feministlikke naistemarsse islamistid. Iseenesest peaksid need kaks asja teineteist välistama: ühelt poolt täiesti sallimatu ideoloogia ja teiselt poolt justkui võitlus naiste ja meeste võrdsete õiguste eest.

Arusaamatu, miks meid üritatakse ajas tagasi paisata ning mille nimel seda tehakse. Kas tõesti selleks, et meelehead teha ühele peaaju katoliikluse all kannatavale blogijale ning aktivistile?

Need kummalised metamorfoosid on jõudnud ka Eestisse. Möödunud nädalal arutati eesti ühiskonnas täiesti tõsiselt, kas naistel on õigus rasedust katkestada, ning koalitsiooniläbirääkimistel tõstatati teema, kas riik peaks aborte rahaliselt toetama. Imelik, et selline teema kerkis Eestis, mida peetakse läänemaailma kõige ilmalikumaks riigiks, ja selle tõi välja erakond, kes on end kuulutanud võõra religioosse totalitarismi vastu võitlejaks. See on kummaline, arvestades, et läänemaailma areng sai minevikus võimalikuks vaid tänu teise sallimatu, religioosse totalitarismi paine alt vabanemisele. Arusaamatu, miks meid üritatakse ajas tagasi paisata ning mille nimel seda tehakse. Kas tõesti selleks, et meelehead teha ühele peaaju katoliikluse all kannatavale blogijale ning aktivistile? Kui nii, siis ei erine nad palju pearättides feministidest.