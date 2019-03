Kõige huvitavam oli aga see, kuidas Antanas jäi viimasel 30 eluaastal Vene bürokraatia hammasrataste vahele. Nimelt tahtis ta, et ta tunnistataks Suure Isamaasõja veteraniks. Venemaa seadusandluse järgi on see võimalik, sest Suure Isamaasõja veteranide hulka arvatakse ka need, kes pärast sõda Baltimaades ja Ukrainas «bandiitidega» võitlesid. Kuid elu viskas taadile vingerpussi. Venemaa ametnikud nõudsid talt tõendit Leedu arhiivist, tal seda polnud ja vast oli liiga uhke, et seda hankida. Põhimõtteliselt tegelesid Antanase sugulased taadi elu lõpuni sellega, et seletasid meediaväljaannetes, kuidas Anatoli Jossifovitš tegi tähtsat tööd ja fašistide ning leedu natsionalistidega võitles, kuid teda ei hinnata ja kodumaal Leedus sootuks kurjategijaks peetakse.