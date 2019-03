Eelmisel pühapäeval oli ülemnõukogu valimine. Võrus sai kohe selgeks, et valijate soosik on KAIDO KAMA.

Oma isa edu üle peaksid rõõmsad olema eelkõige lapsed Põvvat, Põim, Kärg, Pikne ja Susi Kama. Ja ka Kaika 9-klassilise kooli kollektiiv: vaevalt on Eestimaal teist kooli, mille õpilastest kahel kolmandikul on isa nii Eesti Komitee liige kui Eesti NSV Ülemnõukogu saadik. Kaika koolis õpib kaks Kama, kolmas on Marek Anier. Ülejäänud kollektiiv on õpetajatest.