Raimond Kaljulaid nr 1 ajab õiget ja moraalset asja. Põhja-Tallinna linnaosavanemana on ta sealsete elanike seas väga armastatud, mida näitab ka valimistel saadud enam kui 7000 häält. Ta ei ole väljapaistev mitte ainult kampaaniate ajal. Mitmes kohalike inimeste sotsiaalmeediagrupis on ta väga aktiivne, vastab küsimustele, pakub ideid, kaasab inimesi, vastab kirjadele, sh neilegi, milles teda korralikult sõimatakse. Ühesõnaga, tunneb siirast huvi.

Keskerakonna-Isamaa-EKRE koalitsiooni vastu algatatud võitlus on kantud sellest, et EKRE vaated on talle lihtsalt vastuvõetamatud. Ta on varem ka Keskerakonna vaadete kohta teisel arvamusel olnud. Erakonna juhatusest lahkumine oli ainuõige samm, sest mis seal istuda, kui pea kõik ülejäänud on EKREga liitu mineku poolt.