Garri Raagmaa kirjutatud lugu avab suurepäraselt praeguseks kujunenud olukorra sügavamad ja kaugemad põhjused. See, et EKRE võitis konkurentsitult Kagu-Eestis ja Pärnumaal, oleks ju pidanud hämmastunud ja segaduses Eesti parema tuleviku eest võitlejatele märku andma – midagi on viltu neis regioonides. Kui populistlikud pakkumised võidavad südameid, siis ei ole mõtet hakata võitlema lubaduste ja lubajatega, see on tavaliselt tulutu. Siis on mõtet küsida, mis jäi tähelepanuta, et need nii suurt poolehoidu leiavad. Inimeste hoiakute ja arvamuste muutmisel on ikka nii, et ei ole kuigi tulemuslik võidelda millegi vastu. Mida rohkem vastu, seda enam polariseerub ühiskond ja muutub tugevamaks vastasseis. Mõistlikum on analüüsida toimunu põhjusi ja tegelda nendega. Muidugi, kui aeg selleks ei ole juba mööda lastud.