Pearabi solvamise juhtum oli tõesti väga inetu, kuigi sellele järgnenud hüsteeria on silmanähtavalt omakasupüüdlik, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Nagu väitis Hegel, esinevad ajaloolised sündmused kaks korda: kõigepealt tragöödiana ja siis farsina. Seda mõtet omistati ekslikult Marksile, aga mitte see ei ole antud juhul oluline: meie väikses ühiskonnas aset leidnud traagilisele episoodile – pearabi solvamisele ebaadekvaatse trammijänese poolt – järgnes kohe farss Venemaa Föderatsiooni siinse saatkonna hukkamõistva avalduse näol. Inimõigusi ja rahvusvahelist õigust eirav võõraid territooriume hõivav riik, mis peab hübriidsõda Ukraina vastu ja on tapnud juba 13 000 ukrainlast, on mures «fašismi heroiseerimise» pärast Eestis.