Peapiiskop Urmas Viilma. FOTO: Sander Ilvest

Kui me mehi koos naistega ei hari, nende teadlikkust ei tõsta, siis on ka loomulik, et meeste väljaütlemised abordi teemadel kõlavad just naiste kõrvadele võhiklikult ning neid saab sel põhjusel teemakäsitlustest kergesti kõrvale jätta kui diletante, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Mul on hea meel, et konsultatsioonid uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks on toonud abordiküsimuse avalikkuses kõne alla. Abort on üks teemadest ühiskonnas, mis tundub olevat lõpuni räägitud, kuid tegelikkus on teine. Elu lõpuga seotud eutanaasia kõrval on elu algusega seotud abordiküsimus veelgi tugevamalt «laetud», mistõttu ei julgeta sellel tabuteemal väga avalikult sõna võtta. Avalikes aruteludeski ei ole antud ruumi ega õhku erinevate seisukohtade väljendamiseks ega üksteise argumentide ära kuulamiseks. Seda on aga väga vaja.