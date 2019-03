«Ehkki meie, kaasa arvatud Rootsi pankadele kuuluvate pankade kapitaliadekvaatsuse suhtarvud on väga kõrged, kas see jääb nii ka siis, kui Rootsi kinnisvaraturul tekivad probleemid?» rääkis Kessler toona uudisteagentuurile. «Mis juhtub siis, kui keegi soovib lahendada Rootsi probleeme Eesti võimalike puhvrite arvelt?» lisas ta.

Eelmisel nädalal rääkis Kessler koos Balti riikide kolleegidega Bloombergile ja Financial Timesile, et rahapesuskandaalide tõttu võivad SEB ja Swedbank siinselt pangandusturult hoopis lahkuda.

Swedbanki juhi Robert Kiti sõnul on see puhas spekulatsioon ja tema teada ei arutata Stockholmis äraminekut. Aga kui seda tehtakski, siis vaevalt sellest Kitile ka räägitaks. Vähemalt esialgu.

Minu arvates on suurpankade lahkumine Balti riikidest äärmiselt vähetõenäoline. Kahe suurema panga turuosad on selleks siin liiga võimsad (olenevalt riigist pool kuni kaks kolmandikku). Balti riigid andsid viiendiku (Eesti sellest poole) Swedbanki eelmise aasta kasumist. Kuna SEB on grupina Swedbankist suurem, on Balti riikide osakaal mõnevõrra väiksem – 13 protsenti.