«Der Diktator kommt!» («Diktaator tuleb!») – nende sõnadega võttis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 2015. aasta kevadel Riias idapartnerluse tippkohtumisel vastu Ungari peaministri Viktor Orbáni. See joviaalne, patsutuste ja poseeritud fotoga lõppenud tervitus on senini tubli videohitt.

«Kohe näha, et vanad sõbrad,» võime Junckeri ja Orbáni kauase tutvuse kokku võtta. Selle viimane, kõige tulisem tunnismärk on Ungari valitsuse plakatikampaania, mis kujutas Junckerit koos multimiljardär George Sorosiga ja süüdistas neid salaplaanis suurendada sisserännet. Tegemist on klassikalise saatana kuju loomisega. Järgnes Fideszi liikmesuse peatamine Euroopa Rahvaparteis.