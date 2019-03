TLÜ vanemteadur Mart Laanpere selgitab, kuidas küllaltki kuiva programmeerimist ja matemaatikat lastele huvitavaks muuta. Üks näide on taime kasvamise anduritega jälgimine. Andurid ütlevad õpilasele, millal taimel on külm, pime või liiga kuiv. Õpilased töötavad siis välja programmid, mis lülitavad õigel ajal sisse kütte, valguse ja kastmise.

TLÜ visuaalkunstiteraapia lektor Marika Ratnik selgitab, kuidas kunstiterapeut lapsega töötab. Lisatud on lapse teraapias valminud joonistused.

Kuidas muuta alustava õpetaja esimene tööaasta kergemaks? Ülevaade MTÜ Loovhariduse seminarist, kus noored õpetajad rõhutasid, et kuskil peab olema ametlikult kirjas, kui suur tohib alustava õpetaja koormus olla.

Iga päev on seiklus ehk Kõik algas joonelistest vihikutest

Pärnus tegid söögivalmistamise ja teenindamise peaproovi Ida-Virumaa KHK ja Pärnumaa KHK tulevased kokad ja teenindajad. Mõni päev hiljem asuti teele Itaaliasse, et esimest korda Eesti võistkonnana osaleda rahvusvahelisel kokakoolide võistlusel.

Miks on vaja meediapädevust?

Tartu ülikooli hariduskommunikatsiooni lektor Kadri Ugur leiab, et meediapädevus on üks olulisemaid ellujäämisoskusi ajastust sõltumata. Keelud, sildistamised, lapselukud ja muud meetmed võivad olla üsna tõhusad, aga ei õpeta inimesele midagi selle kohta, kuidas «vaenuliku» meediasisuga ükskord ikkagi toime tulla. Mis tahes meedia- või kommunikatsioonitehnoloogia küll kujundab ja mõjutab sõnumit, kuid sisu annab sellele ikkagi inimene.

Mees nagu orkester Toivo Niiberg räägib õpetajaks olemisest ja õpetajaks jäämisest. Mõistagi tuleb juttu palgast, läbipõlemist ja riuklikest lapsevanematest. Toivo Niibergi eritähelepanu all on erivajadustega noored.

Kui eesti keele õpetajad üle ilma märtsis Helsingis koos olid, siis avanes neil võimalus jälgida eesti laste tunde kakskeelses koolis ja veenduda, et lapsed on tublid. Õpetajate vestlustest aga selgus, et lisaks emakeele õpetamisele peavad nad oma missiooniks eestlust hoida.