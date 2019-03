Valimiste järel koguvad Eestis tuure hungveipingide tüüpi seltskonnad ja ähvardavad oranžide, lillade, kollaste jne revolutsioonidega ning tärkavad mustasajalased koguvad jõudu sigadustevastase viha lõplikuks hävitamiseks. See näitab, et Eestis demokraatia ei toimi, kirjutab bioloog Tõnu Ploompuu (Vabaerakond).

Eesti demokraatia on põhja läinud ja alles on vaid kärnaste krantside käes rebitavad demokraatia räbalad. Toimivas demokraatias on poliitikute tööks ühisosa otsimine, mis rahuldaks võimalikult suure osa kodanike maailmavaadet. Ja selle ühisosa elluviimine. Eestis otsitakse eristamisvõimalusi partei huvide rahvale süüdimatumaks pähemäärimiseks.