Me räägime ikka edulugudest. Edukas olemine tundub olevat saanud tänapäeva maailmas peamiseks eesmärgiks. Kui edu saavutajad teevad sealjuures veel näo, nagu oleks see kõik olnud imelihtne ning üks edusamm järgnes teisele ilma ühegi viperuseta, siis on üldiselt kaks varianti: need, kes alles peavad oma teed valima, kas alahindavad tegelikke raskusi ning saavad tulevikus halva üllatuse osaliseks, millega nad ei pruugi psühholoogiliselt toime tulla või millega toimetulekuks neil ei pruugi lihtsalt võimeid olla, või siis alahindavad oma võimeid ja ei üritagi kunagi proovida.