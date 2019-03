Valimisööl juubeldati EKRE peol teadaande peale, et Eesti 200 on napilt riigikogust välja jäänud. Oli ka põhjust. Kui Eesti 200 oleks ületanud künnise, ei istuks EKRE praegu koalitsiooni läbirääkimiste laua taga, kirjutab Eesti 200 aseesimees Liina Normet.

Kui Eesti 200 oleks riigikogus, annaks see märksa laiema võimaluse koalitsiooni loomiseks ning EKRE jääks suure tõenäosusega kõrvale. Värskete uuringute kohaselt on Keskerakonna reiting tugevalt langenud, samuti Isamaal. Eesti 200 on seevastu tõusnud üheksa protsendi peale. Ees ootavad Euroopa Parlamendi valimised, kus valijal on uus võimalus mõelda, kellele oma hääl anda, et see tõesti loeks.