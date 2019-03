Pärast seda, kui väga paljud erinevate vaadetega inimesed on hakanud avaldama meelt Keskerakonna ja Isamaa läbirääkimiste vastu EKREga, on meedias vaikselt hakanud levima teatav «ühed-mustad-mõlemad» narratiiv. Korraga võrdsustatakse vägivalla, misogüünia, rassismi ja poliitilise sõnamurdlikkuse vastu astumine ja nende nähtuste õigustamine. Mõlemad olevat vihaõhutamine. Soov elada inimese põhiõigusi ja -vabadusi austaval kodumaal olevat hüsteeria. Vastuseis demokraatliku protseduuri eiramisele olevat demokraatiavastasus. Protest ühiskonna sidusust õõnestava agressiivsuse vastu on ületanud mitmelgi mõistlikul inimesel taluvuspiiri, aga see suurel kiirusel ägenev nähtus ise pole seda millegipärast teinud.