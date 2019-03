Nüüdseks on kõik mõistnud, et riigikogu valimiste olulisim võitja oli EKRE. Just see erakond kujundab praegu Eesti poliitilist päevakava ja neil on avanenud igakülgsed võimalused mõjutada otsustavalt riigi arengusuunda järgmisel neljal aastal, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.