Vaatan kasvava murega Eesti poliitikas toimuvat. Ma ei hakka rääkima siinkohal sellest, mis saab abortidest või kooseluseadusest. See on vaid pinnavirvendus. Muret teeb just see, mis jääb pinnavirvenduse alla ja see on päriselt muret tekitav, kirjutab riigikaitseõpetaja Rene Rässa.