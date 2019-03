Elementaarne asi on selles, et kui räägime uudistesaatest, siis hea ajakirjandustava kohaselt peab seal kehtima objektiivsus, mis hõlmab endas muu seas erapooletust ja tasakaalustatust. «Aktuaalse kaamera» lõpuosas polnud neist aga jälgegi.

Nüüd võivad ERR ja «AK» muidugi teha süütut nägu ja vastu väita, et neil olid võtta ainult Ratast kritiseerivad kirjad; et pole ju nende süü, kui noored kirjutasid Ratasele üksnes kriitilisi kirju.

Selle peale tuleb omakorda küsida, kas «AK» tegijad üldse püüdsid leida kirju, mille autorid avaldasid Ratasele toetust. Eelmise nädala uudisteuputuses jooksis muu info seast igatahes läbi, et Ratas on saanud ka kirju, kus talle soovitakse edu. Uudistelõigu tasakaalustamiseks oleks tingimata pidanud ette lugema ka ühe toetava kirja, mitte jätma kahe kriitilise kirja täies mahus ettelugemisega muljet, nagu saaks Ratas ainult ja üksnes taunivaid kirju. Ehk uudistelõigu mõtet laiendades: järelikult on kõik noored Ratase suhtes kriitilised.