Laupäevahommikuses Tallinnas ärkas kõigile ootamatult ellu nõukogudeaegne anekdoot «Pekske juute ja jalgrattureid!» – «Aga jalgrattureid, mille eest?», kui trammis jänest sõitnud ning mupole vahele jäänud noor inimene otsustas sündmuspaigast möödunud, oma kodunt sünagoogi poole jalutanud rabile rassistlikke rumalusi karjuda. Kas ta tegi seda alkoholi mõju all, nooruse rumalusest või teravast intellektipuudusest, pole veel selge ning see polegi tähtis. Kõik, kes tunnevad lähemalt rabi Shmuel Koti, teavad, et tegemist on toreda inimesega, kes on valmis lahkelt vastu võtma ja kostitama ükskõik millise rahvuse või usutunnistuse esindajat. Seetõttu on kahju, et selline suurepärane inimene pidi kannatama kellegi teise matslikkuse, rumaluse ning ebastabiilse närvisüsteemi pärast.

Selge, et inimestel on erinevad vaated. Mõnel on võimalused nende vaadete teenistusse rakendada ka kapitali ning suuri ressursse. Nii on sündinud näiteks vandenõuteooria kõikvõimsast Georg Sorosist, kes oma rahaga aitab eri maades pukki talle meelepäraste ideede kandjaid. Sorosi õigus on talle meelepäraseid vaateid edendada, kuid selge, et ka rahasumma (eriti need, mis on Sorosi käsutada) pole võimeline muutma olukorda näiteks Ungaris ega veelgi vähem Ameerika Ühendriikides.