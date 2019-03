Möödunud valimistel oli Reformierakonna kolossaalsest võidust tähtsam võib-olla see, et Kaja Kallas tuli absoluutseks tšempioniks rohkem kui 20 000 häälega, saades isiklikult rohkem kui kaks korda enam hääli kui Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kelle vastu ta kandideeris samas valimisringkonnas. Pole ime, et tema vastu alustati kohe massiivset partisanisõda, niivõrd šokeeriv ja hirmutav oli teistele parteidele tema ootamatu suurtulemus. On ka selge, et mitte maksumuudatustest ei mõelnud Ratas konsultatsioonidel Kallasega, vaid hoopis sellest, kuidas sälitada peaministri koht.