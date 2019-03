Eile toimus Eesti esimene kliimastreik. Liikumise algatas 16-aastane Rootsi koolitüdruk Greta Thunberg, kes tundis, et maailm ei võta kliimakriisi tõsiselt.

Mõistes, et selle eksistentsiaalse ohu vastu on vaja midagi ette võtta, otsustas ta eelmise aasta suvel Rootsi valitsuse ees streikida. Peagi ühines temaga veel noori ning aja jooksul muutus liikumine üleilmseks. Idee oli selles, et noored ei lähe reedeti kooli, kuni valitsused pole kliimakriisi suhtes midagi ette võtnud.